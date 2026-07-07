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بیش از ۷۰ موکب مردمی از استان خوزستان در مراسم تشییع امام مجاهد شهید در تهران، قم، مشهد و کشور عراق خدمت رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: در راستای خدمت رسانی به زائران شرکت کننده در مراسم وداع و بدرقه تاریخی قائد شهید امت، بیش از ۷۰ موکب در شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا از استان خوزستان مستقر شدهاند.
حجت الاسلام سید محمود موسوی با اشاره به اینکه از این تعداد ۵۰ موکب درشهرهای تهران، قم و مشهد مشغول خدمت رسانی به زائران شرکت کننده در مراسم تشییع آقای شهید ایران هستند، ادامه داد: همچنین بیش از ۲۰ موکب مردمی با استقرار در شهرهای نجف و کربلا به زائران شرکت کننده در مراسم وداع و بدرقه امام مجاهد شهید خدمت رسانی میکنند.
وی ادامه داد: اسکان، پخت و توزیع غذای گرم، آب شرب و میوه از جمله خدمات مواکب مستقر در شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا به زائران شرکت کننده در مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید است.