امام شهید امت نماد شجاعت، بصیرت واستکبار ستیزی به معنای واقعی بود و مردم در مسیر او حرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تجمع‌های مردمی به ایستگاه صد وبیست هفتم رسید و مردم دیشب با گرامیداشت یاد وخاطره امام شهید به برخی ویژگی‌های ایشان از جمله، شجاعت، بصیرت، استکبار ستیزی و دلسوزی اشاره کردند.

مردم گفتند ایستادن وحرکت در مسیر رهبری همان مسیر سعادت است و به طور یقیین دشمنان وبدخواهان ایران اسلامی را ناکام خواهد گذاشت.

مردم تاکید کردند که یاد وخاطره امام شهید همیشه زنده است و ما ازسفارشات ایشان وفرزند خلفش پیروی می‌کنیم.