عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، مجموعه‌ای کمیاب از نسخه‌های منظوم و خطی تعزیه را به موزه و مرکز اسناد و مفاخر این دانشگاه اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، دکتر مفید فردوسی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، در راستای حفظ و صیانت از میراث مکتوب و غنی‌سازی منابع آرشیوی، مجموعه‌ای ارزشمند از نسخه‌های منظوم تعزیه را به موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند اهدا کرد.

این آثار نفیس که از جمله نسخه‌های خطی اصیل تعزیه در بیرجند محسوب می‌شوند، در گذشته به‌عنوان متن اصلی اجرای مجالس تعزیه، به‌ویژه در آیین‌های سوگواری ماه محرم مورد استفاده تعزیه‌خوانان قرار می‌گرفته است.

قدمت این نسخه‌ها که به دوره‌های تاریخی قاجار و پهلوی بازمی‌گردد، آنها را به اسنادی بی‌بدیل در شناخت فرهنگ عامه تبدیل کرده است.

از منظر علمی و پژوهشی، این مجموعه‌ی اهدایی منابعی غنی برای مطالعات تاریخی، انسان‌شناسی، مردم‌شناسی، تحلیل آیین‌های مذهبی و بررسی سیر تحول میراث مکتوب منطقه خراسان جنوبی محسوب می‌شوند.