معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی از چشم انداز مثبت تولید محصولات کشاورزی امسال خبر داد؛ چشم اندازی که با وجود خشکسالی و ناترازی انرژی، بر پایه توسعه کشت دیم، تأمین نهاده‌های داخلی و برنامه ریزی برای افزایش تولید گندم، جو و دانه‌های روغنی شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، گفت: معاونت امور زراعت مسئولیت ۷۵ درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور را بر عهده دارد، و در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت کشت‌های زراعی، بر موفقیت این بخش در مقابله با چالش‌های اقلیمی و ناترازی انرژی تأکید دارد.

به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اتکا به توان داخلی سبب شده است تا بخش زراعت کمترین آسیب را از فشار‌های اقتصادی و محیطی متحمل شود.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، پیش بینی می‌شود تولید گندم در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۳.۵ میلیون تن برسد، که از این میزان، قابلیت تحویل ۱۰ میلیون تن به مراکز خرید دولتی وجود دارد. در همین راستا، قیمت‌های حمایتی و پاداش‌هایی برای کشاورزان گندمکار در نظر گرفته شده است، و روند تأمین منابع مالی برای پرداخت مطالبات آنها در اولویت کاری دولت قرار دارد. همچنین پیش بینی می‌شود تولید جو در مقایسه با پارسال یک میلیون تن افزایش یابد.

مجید آنجفی گفت: یکی از محور‌های اصلی برنامه معاونت امور زراعت، اجرای طرح ۵ ساله دیم زار‌ها است. هدف گذاری این طرح برای سال پنجم، تولید ۶ میلیون تن گندم بدون نیاز به آب زیرزمینی و سطحی است؛ که سهم تولید گندم دیم را از ۱۰ درصد فعلی به ۴۰ درصد کل تولید کشور خواهد رساند. علاوه بر این، هدف گذاری تولید ۶۰۰ هزار تن دانه‌های روغنی و افزایش ظرفیت تولید علوفه تا یک میلیون تن، از دیگر اهداف کلان این طرح است.

وی افزود: این طرح با اعتبار ۵.۵ همتی برای یک دوره ۵ ساله، ارزشی بیش از۶۵ همت ایجاد خواهد کرد، که دستاورد‌هایی مانند صرفه جویی در مصرف آب، حفاظت از خاک و افزایش حاصلخیزی اراضی را به همراه خواهد داشت.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در بخش نهاده‌ها نیز اعلام شد که روند تأمین برای سال جدید با جدیت پیگیری می‌شود. با وجود محدودیت‌های بین المللی، مبادی ورودی نهاده‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها قرار ندارند. در این میان، اوره مورد نیاز کشاورزان از تولیدات داخلی تأمین شده و کود‌های فسفات و پتاس نیز از مبادی متنوع وارد کشور می‌شود، تا نگرانی برای فصل کاشت وجود نداشته باشد.