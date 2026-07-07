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مدیر آبفا منطقه بندر ماهشهر با تاکید بر اهمیت نقش رسانهها در مدیریت منابع آبی، گفت: همکاری تنگاتنگ با اصحاب رسانه میتواند گامی موثر در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش هدررفت آب باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تأمین آب آشامیدنی، اظهار داشت: رسانهها به عنوان پل ارتباطی میان مجموعه آبفا و شهروندان، نقشی بیبدیل در فرهنگسازی و ترغیب مردم به مصرف بهینه آب ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه آموزش و آگاهیبخشی مهمترین راهکار برای مدیریت مصرف است افزود: رسانهها با انعکاس اخبار و اطلاعرسانی دقیق درباره وضعیت منابع آبی و ارائه راهکارهای ساده صرفهجویی، میتوانند زمینهساز تغییر نگرش در جامعه شوند. بر اساس پژوهشهای انجامشده، رسانهها با آموزش صحیح مصرف آب توسط کارشناسان میتوانند نقشی موثر در تشویق افراد به اصلاح الگوی مصرف داشته باشند.
مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر در ادامه با قدردانی از همراهی رسانههای استانی و محلی در پوشش اخبار و اطلاعرسانی به موقع، خاطرنشان کرد: در ایام پیک مصرف به ویژه فصل گرم سال، همکاری رسانهها در ترویج فرهنگ صرفهجویی و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقشی حیاتی در پایداری آبرسانی دارد.
چاشیانی تصریح کرد: با توجه به فرسودگی بخشهایی از شبکه توزیع آب در سطح شهرستان و ضرورت نوسازی خطوط، همراهی رسانهها در انعکاس اقدامات انجامشده و همچنین تذکر به موقع در خصوص حوادث و افت فشار احتمالی، میتواند به کاهش نارضایتیها و افزایش همکاری شهروندان کمک کند.
وی در پایان با تاکید بر لزوم تعامل مستمر با اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی همه ارکان جامعه، بتوانیم گامهای مؤثری در جهت اصلاح الگوی مصرف و حفظ منابع ارزشمند آبی برای نسلهای آینده برداریم.