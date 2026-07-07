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معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: رهبر شهید انقلاب در حوزههای فرهنگ و هنر، صاحب دیدگاه بودند و بسیار نگاه دقیقی در این حوزهها داشتند؛ نگاه رهبر شهید در حوزههای فرهنگ و هنر همواره گشایشگر، نوآورانه و رو به آینده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی شفیعی به مناسبت آیین وداع و تشییع آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه و ویژگیهای شخصیتی ایشان اظهار کرد: ابعاد مختلف شخصیتی رهبر شهید انقلاب در میدانهای مختلف اجتماعی و فرهنگی مورد توجه، اثرگذار و بسیار شاخص بود.
وی گفت: رهبر شهید انقلاب در حوزههای فرهنگ و هنر، صاحب دیدگاه بودند و بسیار نگاه دقیقی در این حوزهها داشتند؛ نگاه رهبر شهید در حوزههای فرهنگ و هنر همواره گشایشگر، نوآورانه و رو به آینده بود.
شفیعی افزود: رهبر شهید انقلاب در قلمروهای مختلف از جمله تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، ادبیات و شعر، صاحبنظری برجسته بودند و نظرات ارزشمندشان زمینهساز رشد و تقویت حوزه هنر در جایگاههای گوناگون شد.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارتباط رهبر شهید انقلاب با هنرمندان اظهار کرد: ارتباط ایشان با هنرمندان و اهالی فرهنگ، بسیار صمیمانه، نزدیک و دوستانه بود و همواره مقوّم و انرژیبخش فضای هنر بود و امروز جای خالی ایشان در حوزههای فرهنگ و هنر بسیار محسوس است.
شفیعی درباره مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: طبعا مانند همه مردم و نهادها، ما نیز در کنار آنها، به صورت شخصی و دستگاهی فعال هستیم. «خیمه هنر» در این ایام برقرار است، موکبهای هنرمندان در مسیر تشییع رهبر شهید تشکیل و برنامههای هنری در حوزههای مختلف برگزار میشود.
وی افزود: معاونت امور هنری با همکاری انجمن سینمای جوان، فراخوانی را با موضوع عکس ویژه هنرمندان حرفهای برای روایت لحظات وداع و تشییع اعلام کرد. همچنین آثاری در حوزههای تئاتر، تجسمی و موسیقی که با توجه به مقام و شأن رهبر شهید تولید شدهاند، در رسانهها و فضاهای مختلف پخش میشود.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: ارکستر سمفونیک نیز اثر ویژهای را برای این ایام آماده کرده است که اجرا خواهد شد. در شهرهای مشهد، قم و در مسیرهای تشییع رهبر شهید نیز موکبهایی با برنامههای مختلف فرهنگی و هنری تدارک دیده شده است. همچنین با هماهنگیهای انجام شده همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس، محفل عاشورایی «خیمه هنر» طی پنج شب در این شهر برپا میشود.
«خیمه هنر» و نمایش هنر عاشورایی
شفیعی درباره برگزاری دومین رویداد «خیمه هنر» گفت: این رویداد به عنوان محفل آیینها و هنر عاشورایی؛ تعزیه، آواها، نواها و نگارههای عاشورایی در ابتدا برای دهه اول محرم برنامهریزی شده بود، اما با توجه به شرایط و مراسم تشییع رهبر شهید، به دهه دوم محرم موکول شد تا بتوان آثاری را که به مناسبت وداع و تشییع ایشان تولید شده بود، در این مراسم به نمایش گذاشت.
وی افزود: این برنامه با حضور ترکیبی از هنرمندان پیشکسوت و جوان در رشتههای مختلف برگزار شد. در بخش تعزیه، هر شب یکی از گروههای شاخص و باکیفیت از استانهای مختلف کشور به اجرای آیینهای نمایشی و مجالس تعزیهخوانی میپردازند
شفیعی بیان کرد: همچنین در بخش موسیقی، اجرای موسیقیهای نواحی، کلاسیک مرتبط با سوگ و سوگخوانی چهرههای شاخص معاصر برگزار میشود. در حوزه هنرهای تجسمی نیز هنرمندان خوشنویس و نقاش در بخشی از فضای خیمه به اجرای زنده میپردازند. از دیگر بخشهای ویژه، اجرای پرفورمنسهای ترکیبی (تئاتر و تجسمی) و رونمایی از پرفورمنس «باید برخاست» بود که با همکاری حوزه هنری به مناسبت شهادت رهبر شهید تولید شده است.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به استقبال هنرمندان از دومین «خیمه هنر» اظهار کرد: بسیار خرسندیم که میزبان هنرمندان رشتههای مختلف به عنوان حاضران در خیمه و مخاطبان بودیم. میزان استقبال مخاطبان از این برنامهها در چهارراه ولیعصر (عج) و محیط تئاترشهر بسیار چشمگیر و این محیط مملوء از مخاطبان و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) بود.
تسهیلات برای حمایت از هنرمندان تئاتر
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تسهیلات برای حمایت از هنرمندان آسیبدیده تئاتر گفت: تمام تولیدات و مشاغل هنری از دی ماه به بعد دچار خلل و آسیب شدند، از همان زمان تصمیم گرفته شد سهم کسر شده از هنرمندان در اکثر اجراهای محیطهای مرتبط با وزارت فرهنگ، حذف و مستقیماً به خود هنرمندان تعلق گیرد تا گروههای آسیبدیده در این ایام مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: البته که این تسهیلات کافی نیست، براساس برنامههای معاونت هنری در تلاش هستیم توجه بیشتری را به حوزههای اجرایی از جمله تئاتر، هنرهای تجسمی و نمایشگاههایی که در این ایام دچار آسیب شدند، داشته باشیم.
دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیرمجموعههای وزارت فرهنگ، شهرداری منطقه ۱۱ تهران، سازمان زیباسازی شهرداری تهران تا ۱۶ تیرماه در مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و هر شب با حضور هنرمندان موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و ادبیات، روایتهای متنوعی از فرهنگ و هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.