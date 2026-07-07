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مسئول ستاد اسکان «امام شهید ایران» ویژه کرمانیها در مشهد از آغاز پذیرش زائران از عصر امروز خبر داد و گفت: ۱۸ محل اسکان با ظرفیت ۳۰ هزار نفر برای اسکان زائران کرمانی در نزدیکی محل برگزاری مراسم پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،امیر عابدی، مسئول ستاد اسکان «امام شهید ایران» ویژه کرمانیها در مشهد، گفت: از عصر امروز پذیرش زائرانی که ثبتنام خود را از طریق نرمافزار «دیار» نهایی کردهاند، در مشهد مقدس آغاز میشود.
وی افزود: پذیرش زائران از هفدهم تا نوزدهم ادامه خواهد داشت و تمامی افرادی که ثبتنام خود را تکمیل کردهاند، بر اساس برنامهریزی انجامشده در محلهای تعیینشده اسکان خواهند یافت.
عابدی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای اسکان زائران کرمانی اظهار کرد: ۱۸ محل اسکان با ظرفیت مجموع ۳۰ هزار نفر برای زائران استان کرمان در نظر گرفته شده است که این مراکز در کمترین فاصله ممکن تا محل برگزاری مراسم تشییع قرار دارند تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری در این آیین حضور یابند.