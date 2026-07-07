



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس کل دادگستری فارس گفت: امروز بخش قابل توجهی از فرآیند‌های قضایی به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه به کمتر از ۱۲ ساعت کاهش یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با اشاره به توسعه خدمات هوشمند قضایی گفت:در سال گذشته ۴۹ هزار و ۳۷۶ جلسه دادرسی به صورت برخط برگزار شد و بیش از ۹۱ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان نیز به شکل الکترونیکی انجام گرفت. همچنین بیش از ۳۷ درصد پرونده‌های قضایی استان به صورت کاملاً الکترونیک و بدون استفاده از کاغذ مدیریت می‌شود و ۹۸ درصد ابلاغ‌های قضایی نیز به صورت الکترونیکی صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با قدردانی از همراهی علما، معتمدان و میانجیگران اجتماعی در کاهش اختلافات، اظهار داشت: استان فارس در حوزه صلح و سازش موفق به کسب رتبه نخست کشور شده و بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به شورا‌های حل اختلاف با سازش طرفین مختومه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در جنگ رمضان گفت: در تمام این مدت هیچ‌یک از واحد‌های قضایی استان تعطیل نشد و کارکنان دستگاه قضایی به صورت شبانه‌روزی در کنار نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی به انجام وظایف خود پرداختند.

وی همچنین از توقیف اموال ۷۰ تا ۸۰ نفر از افراد مؤثر در حمایت از دشمن خبر داد و گفت: در یکی از این پرونده‌ها اموال یکی از فعالان اصلی رسانه‌های معاند توقیف و فرایند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال نیز اظهار داشت: در سال گذشته با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال، سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال بازگردانده شد. وی همچنین از جلوگیری از تعطیلی بیش از ۷۰ واحد تولیدی در استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در حفظ اشتغال و حمایت از تولید دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با بیان اینکه اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، گفت: بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان استان در کلاس‌های آموزش قرآن کریم شرکت کرده‌اند و انجمن حمایت از زندانیان نیز در حال حاضر از دو هزار و ۶۰۰ خانواده زندانی حمایت می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر نقش اثرگذار روحانیت در پیشگیری از وقوع جرم، از علما خواست با ارائه راهکار‌های اصلاحی، تبیین آسیب‌های اجتماعی و ارشاد عمومی، دستگاه قضایی را در ارتقای خدمات حقوقی و قضایی یاری کنند تا مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، با هزینه کمتر و سهولت بیشتر از خدمات قضایی بهره‌مند شوند.