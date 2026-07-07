معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی:
تمهیدات گسترده برای مدیریت جمعیت در آیین تدفین پیکر مطهر رهبر شهید
بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، خود را برای میزبانی از حماسهای بینظیر و وداعی جاودانه با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آماده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، ابعاد بینظیر این وداع تاریخی و تراکم بالای حضور دلدادگان در صحن و سرای رضوی، اهمیت و حساسیت برنامهریزیهای رفاهی، انتظامی و ایمنی را بیشازپیش نمایان میکند.
معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با تحلیل الگوهای حضور جمعیت و بررسی نقاط گلوگاهی، بستهای از اقدامات آفندی و پدافندی در حوزه مدیریت جمعیت را برای ویژهبرنامه تشییع و تدفین رهبر شهید طراحی و اجرایی کرده است.
مدیریت چندلایه ورودیها و خروجیهای حرم مطهر
امین بهنام، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با اشاره به تدابیر پیشبینی شده برای این مراسم تاریخی اظهار کرد: باتوجهبه پیشبینی حضور کمنظیر و میلیونی عزاداران در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید، مجموعهای از تدابیر اجرایی برای مدیریت و هدایت موج جمعیت در اماکن متبرکه و فضاهای پیرامونی حرم مطهر برنامهریزی شده است تا این مراسم در فضایی امن، منظم و باشکوه برگزار شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای این برنامهریزیها، طراحی نظام چندلایه برای مدیریت ورودیها و خروجیهای حرم مطهر رضوی است، افزود: در این ایام، تردد تشییعکنندگان در چندلایه کنترلی و هدایتی مختلف انجام میشود تا از تمرکز بیش از حد جمعیت در نقاط خاص و ورودیهای اصلی جلوگیری شده و جریان ورود و خروج بهصورت روان و کنترلشده برقرار باشد.
اقدامات آفندی برای توزیع متوازن جمعیت تشییعکنندگان
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با اشاره به اقدامات آفندی در مدیریت جمعیت گفت: در این بخش تلاش شده است با افزایش حداکثری ظرفیت بهرهبرداری از فضاهای موجود و پیشبینی فضاهای مکمل، امکان حضور تعداد بیشتری از زائرین عزیز فراهم شود. بر همین اساس، علاوه بر صحنهای پیرامونی، بستها، مسیرهای پیرامونی و حتی خیابانهای منتهی به حرم مطهر نیز برای حضور و استقرار عزاداران پیشبینی و آمادهسازی شده است تا توزیع جمعیت در گستره وسیعتری انجام گیرد.
وی ادامه داد: به همین منظور، تمامی این نقاط تحت پوشش کامل سیستمهای صوت و تصویر ویژهبرنامههای حرم مطهر رضوی قرار دارند تا زائران بتوانند در هر نقطهای از این محدوده، مراسم تشییع، اقامه نماز بر پیکر مطهر و آیین تدفین را بهصورت زنده دنبال کنند.
اقدامات پدافندی برای پیشگیری از ازدحام و گرههای جمعیتی
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در ادامه به اقدامات پدافندی اشاره کرد و گفت: در کنار هدایت جمعیت، مجموعهای از اقدامات کنترلی نیز برای جلوگیری از شکلگیری ازدحامهای ناگهانی پیشبینی شده است.
پایش مستمر تراکم جمعیت در نقاط مختلف حرم مطهر با استفاده از فناوریهای نوین و آمادگی برای اعمال محدودیتهای مقطعی و موقت در صورت تکمیل ظرفیت فضاها، از جمله این تدابیر است.
بهنام افزود: باتوجهبه محدودیتهای فضایی در اماکن متبرکه و قرق رواقها و صحنهای مرکزی برای آمادهسازی آیین تدفین، در شرایطی که ظرفیت صحنهای پیرامونی تکمیل شود، محدودیتهای موقتی در ورودیها اعمال خواهد شد تا از افزایش خطرآفرین تراکم جلوگیری شود؛ این اقدام صرفاً باهدف حفظ سلامت و ایمنی عزاداران انجام میشود.
هدایت میدانی زائران با مشارکت خدام
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با تأکید بر نقش کلیدی راهنمایی میدانی عزاداران خاطرنشان کرد: در روز برگزاری مراسم، خدام حرم مطهر با حداکثر ظرفیت در نقاط مختلف، مسیرهای تشییع و فضاهای استقرار مستقر خواهند بود تا ضمن توزیع مناسب جمعیت در فضاها، روند خدمترسانی و راهنمایی زائران را تسهیل کنند.
وی پایش لحظهای تراکم جمعیت در گلوگاههای حرکتی و آمادگی کامل تیمهای امداد و نجات برای مواجهه با شرایط اضطراری را، از دیگر محورهای عملیاتی این معاونت در روز مراسم برشمرد.