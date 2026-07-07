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مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از اجرای عملیات خنکسازی مسیر بدرقه امام شهید امت با استفاده از سیستم مهپاش در روز پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آتشپاد امیر حسامی افزود: این سیستم با بهرهگیری از ۱۶ خط مستقل که هر خط دارای ۲۰ نازل ۱۲۰ درجه است، فضای مسیر عبور زائران را با ریزترین ذرات آب، خنک و مطبوع میکند تا عزاداران در این روز بزرگ، سفری آسوده و بیدغدغه داشته باشند.
وی ادامه داد: سیستم مذکور در حد فاصل میدان بسیج تا تقاطع دانش به طول بالغ بر ۶۵۰ متر اجرا شده است تا گرمای هوا، لحظهای از شور و شوق این مسیر عاشقانه نکاهد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف پیشگیری از گرمازدگی و تأمین آرامش و سلامت زائران انجام شده است و همکاران آتشنشانی با همه توان در خدمت مردم خواهند بود.