شهردار تهران با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: یکی از پیام‌های مردم در این مراسم، خوانخواهی امام شهید است که مردم با حمل پرچم‌های سرخ این پیام را به دنیا نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی دیروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت و اعضای خانواده شهید ایشان گفت: این حضور چند پیام مهم دارد. یکی از پیام های مردم در این مراسم، خوانخواهی امام شهید است که مردم با حمل پرچم های سرخ این پیام را به دنیا نشان دادند.

شهردار پایتخت تاکید کرد: بیعت با حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام دیگر این مراسم بود که مردم با اقتدار و صلابت، آن را منتقل کردند.