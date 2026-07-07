مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام گفت: در ۳ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت صادر شده و دستگاه‌های صدور آنی به‌زودی در آبدانان و مهران راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «شجاعت احدی »مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از صدور بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت در ۳ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه خدمات الکترونیک، کاهش هزینه‌های جانبی و افزایش رضایتمندی شهروندان، طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت از اواخر سال گذشته در استان اجرا شد و در ۳ ماهه نخست سال جاری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ فقره کارت صادر و به متقاضیان تحویل شده است.

احدی با اشاره به توسعه این خدمات در سطح استان افزود: در روز‌های آینده دستگاه‌های صدور آنی کارت هوشمند سوخت در نواحی آبدانان و مهران نیز به بهره‌برداری می‌رسد تا شهروندان این مناطق نیز بتوانند با سرعت بیشتری خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام با توصیه به شهروندان برای استفاده از کارت سوخت شخصی، تصریح کرد: استفاده از کارت سوخت شخصی، سوخت‌گیری در مبدأ، بهره‌گیری از سوخت پاک CNG و استفاده از نرم‌افزار‌های مسیریاب، از مهم‌ترین راهکار‌های صرفه‌جویی در وقت، انرژی و مدیریت مصرف سوخت است.

احدی در پایان درباره نحوه دریافت کارت سوخت گفت: مالکان وسایل نقلیه که به هر دلیل فاقد کارت هوشمند سوخت هستند، می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند و پس از دریافت پیامک رمز، کارت سوخت خود را به‌صورت حضوری از ناحیه مرکزی یا به‌صورت غیرحضوری از طریق پست دریافت کنند.