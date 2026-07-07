به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ابوالفضل محبان گفت: با هدف ارائه خدمات امدادی، درمانی و سلامت محور به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع، ۶۰۰ نفر از نیرو‌های عملیاتی، اعضای جوانان و تیم‌های درمان اضطراری در قالب ۱۲۰ تیم عملیاتی از روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تا جمعه ۱۹ تیرماه در مشهد مقدس مستقر خواهند شد.

وی افزود: تیم‌های امدادی در روز برگزاری مراسم از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد تا میدان ۱۵ خرداد و بلوار جمهوری مستقر شده و با ارائه خدمات امدادی، کمک‌های اولیه، امدادرسانی در تجمعات انبوه و رسیدگی به موارد گرمازدگی، آماده خدمت‌رسانی به عزاداران خواهند بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با اشاره به استقرار تیم درمان اضطراری این جمعیت گفت: تیم درمان اضطراری با حضور ۵۰ نفر از پزشکان، پرستاران و کادر درمان در پایانه مسافربری امام هادی (ع) مستقر خواهد شد و با برپایی بیمارستان صحرایی، خدماتی از جمله ویزیت پزشکان متخصص داخلی و عمومی، ارائه خدمات پرستاری، توزیع دارو، رسیدگی به موارد گرمازدگی و مشکلات گوارشی را به زائران و مسافران ارائه می‌کند.

محبان با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی در استان خاطرنشان کرد: همزمان با اعزام نیروها، ۱۸ پایگاه امداد و نجات ثابت و ۴ پایگاه امداد و نجات فصلی در آماده‌باش کامل قرار دارند و ۳۰۰ نیروی امدادی در قالب ۶۰ تیم عملیاتی برای پاسخگویی به حوادث احتمالی، ارائه خدمات امدادی، برپایی ایستگاه‌های سلامت و استقرار آمبولانس‌ها در کریدور‌های تردد آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی ادامه داد: همچنین درمانگاه‌ها، داروخانه و مراکز توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در طول این ایام بدون وقفه به هم‌استانی‌ها و مسافران خدمات درمانی و توانبخشی ارائه خواهند کرد.