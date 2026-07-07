علی صادقی از اعمال محدودیت ترافیکی در محور کندوان و آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: این محور با دستور پلیس راه به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و یک‌طرفه شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، حدفاصل سه‌راهی مرزن‌آباد تا محدوده مجلار، با ترافیک سنگین همراه است.

وی افزود: تردد در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت و در برخی محدوده‌ها از جمله سه‌راهی بایجان تا چلاو به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در محور‌های سوادکوه و کیاسر عادی و روان است، از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند