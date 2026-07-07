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بارندگیهای اخیر و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق کوهستانی شهرستان بم، به بخشی از شبکه توزیع برق خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر امور برق شهرستان بم گفت: در مناطق باغگل و گور، ۱۱ مورد پایه شبکه فشار متوسط آسیب دید و ۱۸ فاصله از شبکه نیز دچار سیمپارگی شد.
علیرضا موحدی افزود: نیروهای عملیاتی این امور، با وجود شرایط سخت جوی، مسیرهای صعبالعبور و مشکلات دسترسی، پس از بازگشایی مسیرها بهصورت شبانهروزی وارد عمل شدند و در کمتر از ۲۴ ساعت، با تعویض ۱۱ پایه و رفع ۱۸ مورد سیمپارگی، شبکه آسیبدیده را بازسازی و برق تمامی روستاهای تحت پوشش را وصل کردند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آسیب به شبکه برق یا بروز خاموشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ یا اپلیکیشن «برق من» اطلاع دهند.