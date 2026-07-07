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معاون برق و انرژی وزارت نیرو از پیشبینی آماری زمان وقوع اوج بار سراسری برق کشور در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس تحلیل دادههای ۱۶ سال گذشته، بیشترین احتمال وقوع اوج بار سراسری برق در سال جاری، حوالی پنجم مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نتایج یک تحلیل آماری مبتنی بر سابقه تاریخی اوج بار و روند دمایی مناطق مختلف کشور اظهار کرد: این برآورد با تکیه بر الگوی وقوع حداکثر دماها و زمان ثبت اوج بار در نقاط مختلف کشور انجام شده و نشان میدهد در این مقطع، میانگین دمای مورد انتظار در مناطق کشور به حدود ۴۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
وی افزود: این پیشبینی صرفاً بر پایه تحلیل آماری دادههای تاریخی انجام شده و طبیعتاً عوامل غیرآماری نظیر شرایط جوی غیرمترقبه، نوسانات ناگهانی دما یا تغییرات پیشبینینشده در الگوی مصرف، در این برآورد لحاظ نشده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تشریح وضعیت مناطق مختلف کشور گفت: بررسیهای تفکیکی نشان میدهد برخی استانها و مناطق، زودتر از میانگین کشوری به نقطه اوج بار خود میرسند؛ بهگونهای که سیستان و بلوچستان در ۱۷ تیرماه، کرمان در ۲۱ تیرماه، اصفهان و هرمزگان در ۲۸ تیرماه و تهران در ۲۹ تیرماه در زمره مناطق پیشتاز در وقوع اوج بار منطقهای قرار دارند.
رجبی مشهدی ادامه داد: در مقابل، استانها و مناطقی مانند مازندران، گیلان، آذربایجان و فارس با اندکی تأخیر و در حوالی ۱۴ مرداد به حداکثر بار خود میرسند که این تفاوت زمانی، بیانگر تنوع اقلیمی و الگوی متفاوت مصرف برق در سطح کشور است.
وی همچنین با اشاره به شرایط ویژه برخی مناطق از منظر بار حرارتی گفت: خوزستان با دمای مورد انتظار ۴۹.۱ درجه سلسیوس در زمان اوج بار، یکی از حساسترین مناطق شبکه برق کشور به شمار میرود و از این منظر نیازمند مراقبت، پایش و آمادگی مضاعف در حوزه بهرهبرداری و مدیریت شبکه است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با جمعبندی این تحلیل تصریح کرد: بر اساس دادههای آماری، بازه دو هفته پایانی تیر تا نیمه نخست مردادماه را باید دوره بحرانی شبکه برق کشور دانست؛ چرا که همزمانی رسیدن مناطق پرمصرف به اوج دمایی، احتمال ثبت اوج بار شبکه سراسری را در حوالی ۵ مردادماه به شکل معناداری افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: با توجه به این برآورد، آمادگی کامل شبکه، اجرای برنامههای مدیریت بار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این بازه زمانی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رجبی مشهدی در پایان از مشترکان خواست با صنعت برق همکاری کنند و گفت: بدون تردید همکاری مشترکان از ۲۰ تیر تا ۱۵ مرداد، بهویژه در ساعات اوج بار از ۱۱ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه سراسری و تأمین برق پایدار برای همه هموطنان خواهد داشت.