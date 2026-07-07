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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد الگوی کشت با دستور، عملیاتی نمیشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه الگوی کشت با دستور عملیاتی نمیشود، تأکید کرد دولت باید با تدوین مشوقهای اقتصادی متناسب با مزیتهای منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای صنفی، کشاورزان را برای اجرای این سیاستها همراه کند
پیمان فلسفی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در اجرای سیاستهای الگوی کشت گفت: اگرچه این سیاستها پس از ۱۳ سال تأخیر در دولت شهید رئیسی ابلاغ شد، اما برای دستیابی به اهداف امنیت غذایی و بهرهوری، باید از نگاه دستوری فاصله گرفت و بر اساس مزیتهای نسبی، شرایط اقلیمی و منابع آبی هر استان اقدام کرد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس افزود: کشاورزان به دنبال تأمین منافع اقتصادی خود هستند و دولت باید با ایجاد مشوقهای لازم، مسیر تولید را به سمتی هدایت کند که کشت محصولات مطابق با نیاز کشور و صرفه اقتصادی برای تولیدکننده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از نادیده گرفتن نقش تشکلها و اتحادیههای کشاورزی در سالهای گذشته، تصریح کرد: اجرای موفق الگوی کشت بدون همراهی تولیدکنندگان و تشکلهای صنفی امکانپذیر نیست؛ لذا دولت باید با تقویت شبکه تحقیقات و ترویج، برنامه الگوی کشت را بهصورت منطقهای و پهنهبندیشده اجرایی کند.
فلسفی در پایان با اشاره به تعهد وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای کامل الگوی کشت در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاستها، رشد بخش کشاورزی از روند منفی سال ۱۴۰۴ به رشد مثبت در سال ۱۴۰۵ تغییر یابد.