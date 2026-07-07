به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه نانی‌زاد، شاعر آیینی کشورمان، تازه‌ترین سروده خود در رثای رهبر انقلاب منتشر کرد.

هوالشهید

برده وداعِ با تو از این دل قرار را

شوق شکوفه دادن هر نوبهار را

جان می‌دهیم روز وداعت بیا ببین

بر شانه می‌کشیم غم روزگار را

بی تو تمام پنجره‌ها بی ستاره‌اند

برگرد و روشنا بده این شام تار را‌ای روضه‌خوان فاطمیه، خادم‌الحسین

از ما گرفته روضه‌ی‌تو اختیار را‌ای آفتاب شرق که تابنده‌تر شدی

از آینه گرفته نگاهت غبار را

برخاسته‌ست امتِ مبعوث و مقتدر

دنیا ستوده شوکت این اقتدار را

برخاستیم و قله به ما احترام کرد

داده مسیر روشنت این اعتبار را

حاشا اگر ز خون عزیز تو بگذریم

در دست ما نشانده خدا ذوالفقار را

حالا که می‌روی به سلامت، سفر به خیر

بسپار دست حق دلِ این لاله‌زار را

در روشنایِ صبحِ ظهورش که می‌رسی

از ما بده سلام و ثنا آن سوار را