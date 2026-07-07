اقیانوس خروشان دلدادگان در تشییع آقای شهید ایران
دیروز تهران و امروز قم، مملو از جمعیتی بود که با شعار باید برخاست و نماد مشت کرده، حماسه بدرقه ضداستکبارترین رهبر مجاهد قرن بیست و یکم را رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، جمعیت بیپایان عاشقان رهبر شهید انقلاب اسلامی، بامداد امروز در خیابانهای اطراف مسجد مقدس جمکران حضور یافتند و نماز را به امامت آیت الله جوادی آملی بر پیکر پاک و مطهر ایشان و خانواده معزز شهیدشان، اقامه کردند.
هزاران زائر از استان قزوین، همچون وداع و بدرقه تهران طی سه روز گذشته، در مراسم امروز در قم حضور یافتند.
خیل عاشقان پس از اقامه نماز، با پرچم خونخواهی یالثاراتالخامنهای و شعار «لبیک سید مجتبی، فرمانده کل قوا» به سمت قم روانه شدند.