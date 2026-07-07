اقیانوس خروشان دلدادگان در تشییع آقای شهید ایران

دیروز تهران و امروز قم، مملو از جمعیتی بود که با شعار باید برخاست و نماد مشت کرده، حماسه بدرقه ضداستکبارترین رهبر مجاهد قرن بیست و یکم را رقم زدند.