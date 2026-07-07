فرماندار میاندورود از استقرار مواکب خدمت‌رسانی در این شهرستان برای پذیرایی و ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بابایی، فرماندار میاندورود با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید گفت: مواکب شهرستان در حوزه‌های مختلف از جمله پذیرایی، امدادرسانی، خدمات خودرویی و مدیریت سفر به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: این خدمات با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و نیرو‌های امدادی پیش‌بینی شده تا زائران بتوانند با آرامش و ایمنی مسیر خود را تا مشهد مقدس طی کنند.

فرماندار میاندورود تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران مراسم تشییع رهبر شهید بسیج شده است.

یکی از خادمان این مواکب نیز با بیان اینکه آرزو داشته در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران یا مشهد حضور داشته باشد، گفت: توفیق یافتیم با خدمت به زائران، سهمی در بدرقه رهبر شهید داشته باشیم و این خدمت را افتخاری برای خود می‌دانیم.

وی افزود: حضور مردم در این مراسم، نشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبه ملت برای پاسداشت خون رهبر شهید است.