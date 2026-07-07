به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد گفت: در کنار اجرای طرح هادی، روند توسعه و بهسازی معابر روستایی نیز ادامه دارد.

علیرضا مقدم از پایان عملیات آسفالت‌ریزی، جدول‌گذاری و سنگ‌فرش معابر در هزار و ۳۲۵ روستا خبرداد و افزود: این اقدامات نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های روستایی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، افزایش ایمنی تردد و کاهش مهاجرت به شهر‌ها داشته است. وی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات عمرانی گفت: با تقویت منابع مالی، امکان اجرای طرح هادی در روستا‌های بیشتری فراهم شده و شاخص برخورداری روستا‌های استان از خدمات زیربنایی و عمرانی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی و اجرای طرح هادی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد مسکن برای ایجاد توسعه متوازن، بهبود سیمای روستاها، تسهیل خدمات‌رسانی و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی است.