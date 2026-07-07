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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی از اجرای طرح هادی در ۶۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه آذربایجانغربی ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد گفت: در کنار اجرای طرح هادی، روند توسعه و بهسازی معابر روستایی نیز ادامه دارد.
علیرضا مقدم از پایان عملیات آسفالتریزی، جدولگذاری و سنگفرش معابر در هزار و ۳۲۵ روستا خبرداد و افزود: این اقدامات نقش مهمی در بهبود زیرساختهای روستایی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، افزایش ایمنی تردد و کاهش مهاجرت به شهرها داشته است. وی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات عمرانی گفت: با تقویت منابع مالی، امکان اجرای طرح هادی در روستاهای بیشتری فراهم شده و شاخص برخورداری روستاهای استان از خدمات زیربنایی و عمرانی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای روستایی و اجرای طرح هادی از مهمترین برنامههای بنیاد مسکن برای ایجاد توسعه متوازن، بهبود سیمای روستاها، تسهیل خدماترسانی و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی است.