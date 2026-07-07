آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور پرشور و کم‌نظیر مردم از سراسر کشور در شهر مقدس قم برگزار شد؛ حضوری باشکوه که جلوه‌ای از عشق، وفاداری و همبستگی ملت ایران را در بدرقه آخرین سفر خادم و پیشوای خود به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهر مقدس قم امروز شاهد یکی از ماندگارترین و باشکوه‌ترین صحنه‌های تاریخ معاصر ایران بود. میلیون‌ها نفر از مردم عزادار از استان‌های مختلف کشور با حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، وداعی تاریخی و سرشار از اندوه، عشق و وفاداری را رقم زدند.