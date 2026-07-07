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رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی از استقرار ۵۵۰ نیروی فوقتخصصی و تخصصی در مراکز درمانی موقت و بیمارستانهای صحرایی همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی محسن ذاکریان در نشست هماهنگی رؤسای بیمارستانها و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با محوریت برنامهریزی برای مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان، با تأکید بر نقش بسیج در خدمترسانی به مردم اظهار کرد: بسیج تنها یک ساختار سازمانی نیست، بلکه جریانی مردمی است که روحیه خدمت صادقانه و حضور مؤثر در میدان را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.
وی با اشاره به هماهنگی گسترده با مسئولان حوزه سلامت افزود: راهبرد اصلی ما استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای داوطلب و پاسخگویی به نیازهای زائران بود که با همافزایی میان مجموعههای مختلف، زمینه ارائه خدمات گسترده درمانی فراهم شد.
رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی با بیان اینکه ۵۵۰ نفر از نیروهای فوقتخصصی و تخصصی بسیج در مراکز درمانی موقت (IFP) و بیمارستانهای صحرایی مستقر شدهاند، تصریح کرد: حضور این نیروهای متخصص، آمادگی کامل بسیج جامعه پزشکی برای ارائه خدمات درمانی و حمایت از نظام سلامت در این رویداد بزرگ را نشان میدهد.
دکتر ذاکریان همچنین از ارائه طرحی نوآورانه برای مدیریت توزیع دارو خبر داد و گفت: توزیع دارو باید بر پایه اصول علمی و نظاممند انجام شود و روشهای غیرهدفمند، علاوه بر هدررفت منابع، میتواند فرآیند خدمترسانی را با چالش مواجه کند.
وی با اشاره به بهرهگیری از تجربیات موفق دوران همهگیری کرونا افزود: بر اساس این طرح، باجههای ویژه در ۱۲ مرکز منتخب و در کنار داروخانههای موجود راهاندازی میشود تا خدمات دارویی با سرعت، دقت و نظارت بیشتری به زائران ارائه شود.
رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این مدل با استفاده از تکنسینهای متخصص، زیرساختهای اینترنتی و نسخهپیچی الکترونیک، ظرفیت شبکه خدمترسانی دارویی را افزایش میدهد و امکان ارائه خدمات به بیش از هزار نفر دیگر را فراهم میکند.
وی این الگو را نمونهای از مدیریت هوشمند جهادی دانست و اظهار کرد: استفاده بهینه از ظرفیت داروخانهها، نیروی انسانی و زیرساختهای موجود، علاوه بر افزایش بهرهوری شبکه درمان، موجب شفافیت و ساماندهی هرچه بیشتر فرآیند توزیع دارو خواهد شد.
دکتر ذاکریان در پایان با تأکید بر تداوم همکاری بسیج جامعه پزشکی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این همافزایی، زمینه ارائه خدمات سلامت در شأن زائران و شرکتکنندگان در مراسم را فراهم خواهد کرد.