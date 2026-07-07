به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ احد بهجت حقیقی گفت: کاروانی با پنج دستگاه اتوبوس با حضور رئیس سازمان و بیش از ۱۰۰ نفر از معاونین، مدیران ستادی و مدیران دستگاه‌های وابسته و همکاران خدوم این سازمان در فضایی سرشار از ارادت و سوگِ دلدادگی، برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، عازم شهر مقدس قم شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: این کاروان پس از شرکت در آیین سوگواری و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با بارِ معنوی و تأسی فراوان، بار دیگر پرچم تعهد و تلاش خستگی‌ناپذیر را در سنگر تولید و آبادانی استان فارس برافراشته خواهد کرد.