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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اعزام کاروان خانواده بزرگ این سازمان به شهر مقدس قم برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ احد بهجت حقیقی گفت: کاروانی با پنج دستگاه اتوبوس با حضور رئیس سازمان و بیش از ۱۰۰ نفر از معاونین، مدیران ستادی و مدیران دستگاههای وابسته و همکاران خدوم این سازمان در فضایی سرشار از ارادت و سوگِ دلدادگی، برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، عازم شهر مقدس قم شدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: این کاروان پس از شرکت در آیین سوگواری و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با بارِ معنوی و تأسی فراوان، بار دیگر پرچم تعهد و تلاش خستگیناپذیر را در سنگر تولید و آبادانی استان فارس برافراشته خواهد کرد.