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نشست فعالان بینالمللی حوزه رسانه، سهشنبه ۱۶ تیرماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد و در آن، شماری از فعالان رسانهای کشورهای مختلف درباره بازتاب جهانی یک مراسم تشییع، تصویر بینالمللی ایران و برخی محورهای رسانهای و حقوقی مرتبط گفتوگو کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نشست فعالان بینالمللی حوزه رسانه روز سهشنبه ۱۶ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این نشست، جمعی از فعالان حوزه رسانه از کشورهای مختلف به همراه سخنگوی دولت حضور داشتند و درباره مجموعهای از موضوعات رسانهای، سیاسی و حقوقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بازتاب تشییع رهبر شهید در جهان ، بررسی جنگ رمضان و تصویر جهانی ایران و بررسی تشییع رهبر شهید بر موقعیت فعلی ایران و شهید آیت الله خامنهای و فلسطین، شهید آیت الله خامنهای و زبان فارسی، شهید آیت الله خامنهای و ضدیت با آمریکا و اسراییل و شهید آیت الله خامنهای پدر مقاومت از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، حاضران در نشست، هر یک از منظر رسانهای و تحلیلی، ابعاد مختلف این موضوعات را بررسی کردند و درباره نحوه بازنمایی آنها در افکار عمومی و رسانههای جهانی به گفتوگو پرداختند.