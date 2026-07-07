\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0648\u0631\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a\u060c \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0642 \u0642\u0644\u0628\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u062f\u0644\u062a\u0646\u06af\u06cc\u060c \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633\u062f...\n\n