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شهر طرقبه با توجه به همجواری با مشهد، آماده خدمت رسانی به سوگواران آقای شهید ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار طرقبه گفت: با توجه به اینکه پیش بینی میشود حدود ۲۰ درصد سوگواران که با خودرو به مشهد عزیمت میکنند از طریق ورودی شهرک صنعتی طوس و بلوار ثامن الائمه طرقبه به مشهد وارد شوند تمهیدات لازم برای استقبال از میهمانان فراهم شده است.
احمد محبی افزود: تمام ظرفیتهای مدیریت شهری از جمله آتش نشانی، حمل و نقل، خدمات شهری، پارکها و فضای سبز آماده حضور میهمانان است.
وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی حضور مردم شهر و روستاهای طرقبه در مراسم تشییع در شهر مشهد، حمل و نقل عمومی در روز پنج شنبه رایگان و تمام ناوگان حمل و نقل برای استفاده شهروندان آماده خدمت رسانی است.