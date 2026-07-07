به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار طرقبه گفت: با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود حدود ۲۰ درصد سوگواران که با خودرو به مشهد عزیمت می‌کنند از طریق ورودی شهرک صنعتی طوس و بلوار ثامن الائمه طرقبه به مشهد وارد شوند تمهیدات لازم برای استقبال از میهمانان فراهم شده است.

احمد محبی افزود: تمام ظرفیت‌های مدیریت شهری از جمله آتش نشانی، حمل و نقل، خدمات شهری، پارک‌ها و فضای سبز آماده حضور میهمانان است.

وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی حضور مردم شهر و روستا‌های طرقبه در مراسم تشییع در شهر مشهد، حمل و نقل عمومی در روز پنج شنبه رایگان و تمام ناوگان حمل و نقل برای استفاده شهروندان آماده خدمت رسانی است.