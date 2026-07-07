مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره ساماندهی اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: اسکان با محوریت محلات مشهد با استفاده از ظرفیت مردم در قالب طرح هم محله امام رضا (ع) انجام خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید جواد موسوی در جلسه کمیته اسکان ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب، بزرگ‌ترین و باشکوه ترین مراسم در مشهد است، تمام ارکان‌های خدمت گذاری با یکدیگر هماهنگ فعالیت می‌کنیم تا خدماتی شیاسته ارائه کنیم.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به محله‌محور بودن اسکان برای شرکت کنندگان در مراسم بدرق ه و تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: در هر محله اسکان 100 تا 200 هزار نفر پیش بینی شده است.

او گفت: در شهرستان‌های در مسیر تشرف به مشهد، ستاد خدمات سفر به ریاست فرمانداران تشکیل و برنامه‌ریزی لازم برای دریافت خدمات بین راهی، اسکان و پذیرایی تدارک دیده شده است.

او با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت تردد در هفته مرکزی مشهد و اطراف حرم مطهر رضوی از ساعت 16 روز چهارشنبه این هفته اظهار کرد: با توجه به این ممنوعیت تردد هتل‌ها و مرکز اقامتی خودروهای خود و مسافران را از پارکینگ‌ها خارج و نیازمندی‌های خود را قبل از آغاز ممنوعیت تامین و انتقال دهند.

هم‌چنین احمد شافعی جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر و ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس اظهار کرد: ظرفیت اسکان اضطراری بر اساس اولویت بندی انجام شده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او تاکید کرد: سلامت و امنیت زائران و مسافران از اهیمت ویژه‌ برخوردار است و برنامه‌ریزی برای رضایت بیشتر و بهتر زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.