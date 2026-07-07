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استان دارالحماسه بوشهر این روزها، چون دیگر نقاط میهن اسلامی در سوگ پیشوای محور مقاومت، امام مجاهد شهید به شوگ نشسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عزاداران بوشهر که از کاروان وداع کنندگان در شهرهای تهران و قم و مشهد جا ماندهاند با برپایی دستههای سینه زنی و زنجیر زنی و نوحه خوانی در فراق امام شهید امت مرثیه سرایی میکنند.
در این مراسمهای پرحزن و اندوه مردم داغدار، اما امیدوار بر ادامه راه قائد شهید امت اسلام تاکید دارند و میگویند: مشت گره کرده آن یگانه دوران برای همیشه درس ماندگار مکتب خامنهای شهید رضوان الله تعالی علیه است.