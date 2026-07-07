به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عزاداران بوشهر که از کاروان وداع کنندگان در شهر‌های تهران و قم و مشهد جا مانده‌اند با برپایی دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی و نوحه خوانی در فراق امام شهید امت مرثیه سرایی می‌کنند.

در این مراسم‌های پرحزن و اندوه مردم داغدار، اما امیدوار بر ادامه راه قائد شهید امت اسلام تاکید دارند و می‌گویند: مشت گره کرده آن یگانه دوران برای همیشه درس ماندگار مکتب خامنه‌ای شهید رضوان الله تعالی علیه است.

چغادک