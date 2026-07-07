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بخشی از کتاب خون دلی که لعل شد در ارتباط با مراقبت از کودکان و بانوان در فضای مجازی این روزها بازنشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این متن که از صفحه ۲۹۰ کتاب خون دلی که لعل شد انتخاب شده است به این شرح است:
من نسبت به زنان و کودکان حساسیت دارم و نمیتوانم کمترین آسیب و اهانتی به آنها را تحمل کنم. من بارها به دوستانم گفتهام برای قضاوت میان یک زن و یک مرد، مناسب نیستم؛ زیرا حتماً از زن جانبداری میکنم! من حتی طاقت ندارم رنجوری کودکی را در فیلم ببینم.
خون دلی که لعل شد از جمله کتابهای شاخص و جهانی درباره سابقه مبارزاتی رهبر شهید انقلاب و سبک زندگی ایشان است که در انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.
این کتاب نخستین بار به زبان عربی و با حضور سید حسن نصرالله رونمایی شده است.