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تنها چند ساعت تا آغاز مراسم تشییع حضرت آیتالله العظمی شهید امت، سید علی خامنهای (قدس سره)، باقی مانده و عراق خود را برای یکی از بزرگترین آیینهای بدرقه تاریخ معاصر آماده کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ تنها چند ساعت تا آغاز مراسم تشییع حضرت آیتالله العظمی شهید امت، سید علی خامنهای (قدس سره)، باقی مانده و عراق خود را برای یکی از بزرگترین آیینهای بدرقه تاریخ معاصر آماده کرده است؛ از بغداد تا نجف و کربلا تدابیر امنیتی، خدماتی و رسانهای به بالاترین سطح رسیده و شهرهای زیارتی رنگ و بوی سوگواری به خود گرفتهاند.