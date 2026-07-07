به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ تنها چند ساعت تا آغاز مراسم تشییع حضرت آیت‌الله العظمی شهید امت، سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، باقی مانده و عراق خود را برای یکی از بزرگ‌ترین آیین‌های بدرقه تاریخ معاصر آماده کرده است؛ از بغداد تا نجف و کربلا تدابیر امنیتی، خدماتی و رسانه‌ای به بالاترین سطح رسیده و شهر‌های زیارتی رنگ و بوی سوگواری به خود گرفته‌اند.