به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سعید شیروانی‌دوست گفت:این میزان محصول از سطح ۱۰ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان فسا برداشت شده است.

او ادامه داد: عملیات برداشت جو در شهرستان فسا از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تا پایان خردادماه ادامه داشت.

شیروانی‌دوست با اشاره به آمار نهایی تولید در این فصل زراعی بیان کرد: در مجموع ۱۰ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان فسا به زیر کشت جو رفته بود که از این سطح، ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار آن به صورت آبی و ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار به‌صورت دیم کشت شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا در تشریح جزئیات عملکرد تولید جو در این شهرستان بیان کرد: در مزارع آبی شاهد برداشت ۲۶ هزار و ۲۵۰ تن محصول و در مزارع دیم نیز شاهد برداشت ۱۵ هزار و ۷۵۰ تن جو بودیم که در نهایت منجر به تولید ۴۲ هزار تن جو در سطح شهرستان فسا شد.

او بیان کرد: شرایط جوی و بارندگی‌های مناسب در سال زراعی جاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش کمی و کیفی تولید داشت، به‌طوری‌که هم در اراضی آبی و هم در مزارع دیم، با وضعیت مطلوبی از نظر میزان برداشت مواجه بودیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی کشاورزان که در طول این مسیر همراه مدیریت جهاد کشاورزی بودند، گفت: حمایت از کشاورزان و تلاش برای تداوم چنین نتایج درخشانی در سال‌های آینده، اولویت اصلی ما، در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا است.