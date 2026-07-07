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سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: به بیش از ۵۴ هزار نفر از شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تا ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶ تیرماه خدمات عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: تا ساعت ۱۰ صبح امروز در مجموع ۱۰۳ هزار و ۷۵ خدمت به ۵۴ هزار و ۱۳۹ نفر از شرکتکنندگان در مراسم ارائه شده است.
سخنگوی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه شایعترین علت مراجعه افراد، مشکلات ناشی از فشار خون و سردرد بوده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۱۰ مورد مراجعه به دلیل مشکلات فشار خون و ۱۲۳۸ مورد نیز به علت سردرد ثبت شده است؛ همچنین بیشترین اقدامات درمانی انجام شده شامل پایش علائم حیاتی با ۲ هزار و ۵۵ مورد و ارائه داروهای بدون نسخه (OTC) با هزار و ۹۲۷ مورد بوده است.
خالدی ادامه داد: علاوه بر خدمات امدادی و درمانی، گروه های جمعیت هلال احمر خدمات اسکان نیز عرضه کرده اند.