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مردم ولایتمدار و انقلابی اهواز، صبح روز سهشنبه در مراسمی پرشور و حزنانگیز، با حضور در حسینیه ثارالله، یاد و خاطره رهبر شهید ایران، آیتالله خامنهای را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، این اجتماع بزرگ که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، اتباع افغانستان و مسئولان استانی برگزار شد، نمادی از پیوند ناگسستنی مردم خوزستان با ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن اعلام انزجار از دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر تداوم راه این رهبر فرزانه تاکید کردند.
فضای حسینیه ثارالله اهواز همزمان با آغاز مراسم، مملو از جمعیت داغداری بود که برای وداع با رهبر شهید خود گرد هم آمده بودند.
در این آیین معنوی، حاج صادق آهنگران، مداح و مرثیهسرای برجسته دوران دفاع مقدس، با نوای حماسی و سوزناک خود به مدیحهسرایی و روضهخوانی پرداخت که این امر صحنههای تاثیرگذاری از ارادت مردم خوزستان به مقام شامخ رهبری را به تصویر کشید.
این مراسم که به مناسبت ایام تشییع و بزرگداشت مقام رهبر شهید آیتالله خامنهای برگزار شد، جلوهای از وحدت و همدلی اهالی دیار کارون و کرخه در پاسداشت ارزشهای اسلامی و انقلابی بود.
اتباع افغانستان با در دست داشتن پرچم موکب آلیاسین افغانستانیهای مقیم خوزستان نیز برای وداع با رهبر شهید در این آیین حضور داشتند.
در این گردهمایی مردم شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، «لبیک یا خامنهای، لبیک یا حسین (ع)» و «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده است» سر دادند.