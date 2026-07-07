به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از صبح امروز در شهر مقدس قم، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان همراه با جامعه ورزش با حضور در این آیین باشکوه، در کنار اقشار مختلف مردم و مسئولان، به مقام شامخ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، قائد شهید امت ادای احترام کردند.

در این مراسم، معاونان وزیر ورزش و جوانان و مدیرکل حوزه وزارتی نیز دنیامالی را همراهی کردند و با حضور در آیین تشییع، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از صبح امروز با حضور گسترده مردم، مسئولان کشوری و لشکری و جمعی از شخصیت‌های مختلف در قم آغاز شده و شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تأکید کردند.