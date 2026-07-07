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قائممقام راهآهن جمهوری اسلامی ایران از عرضه حداکثری بلیت قطارهای مسافری بینشهری و حومهای در سراسر کشور، بهویژه در محورهای تهران، قم و مشهد خبر داد و اعلام کرد: چهار رام قطار فوقالعاده در مسیر تهران- مشهد و برعکس نیز برای تسهیل جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میرحسن موسوی در سومین جلسه ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان راهآهن، شرکتهای حملونقل ریلی، پلیس راهآهن، حراست و بسیج راهآهن، بر ضرورت هماهنگی و همافزایی تمامی بخشها برای ارائه خدمات مطلوب به عزاداران و زائران تأکید کرد.
وی، خدمترسانی شایسته به مردم در ایام برگزاری مراسم را از مهمترین مأموریتهای راهآهن برشمرد و با تأکید بر آمادگی کامل بخشهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ناوگان ریلی و امکانات موجود برای پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضای سفر شد.
قائممقام راهآهن از آمادهباش کامل ناوگان و شرکتهای حملونقل ریلی خبر داد و گفت: علاوه بر استفاده حداکثری از قطارهای برنامهای، ریلباسها نیز به عنوان ظرفیت پشتیبان در خطوط حومهای تهران آماده بهرهبرداری هستند تا در صورت افزایش تقاضا، خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
موسوی همچنین، حفظ ایمنی سیر و حرکت قطارها و تأمین امنیت شبکه ریلی را از مهمترین اولویتهای راهآهن عنوان کرد و بر آمادهسازی کامل ناوگان، انجام دقیق بازدیدهای فنی و تشدید مراقبتهای امنیتی در ایستگاهها، خطوط، پلها و تونلها با همکاری پلیس راهآهن، حراست و مدیران مناطق تأکید کرد.
وی، اجرای برنامههای فرهنگی در ایستگاهها و قطارها را از دیگر محورهای این طرح برشمرد و افزود: سیاهپوش شدن ایستگاهها، برپایی محافل قرآنی، فضاسازی متناسب با ایام سوگواری، نصب تصاویر شهدا و مشارکت گسترده شرکتهای حملونقل ریلی در اجرای برنامههای فرهنگی ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، از دیگر اقدامات راهآهن در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب است.
به گزارش ایرنا، با توجه به حجم بالای تقاضای مسافران برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، برنامهریزی لازم برای افزایش ظرفیت ناوگان ریلی انجام شده است.
علاوه بر افزایش ظرفیت قطارهای عادی، تمهیدات لازم برای اعزام چند رام قطار فوقالعاده در مسیر تهران- مشهد و برعکس در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ تیرماه اتخاذ و عملیاتی شده است.
بلیتهای این قطارها از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و همچنین مراکز حضوری فروش بلیت در سراسر کشور در دسترس متقاضیان قرار دارد.
سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۵۱۴۹-۰۲۱ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان و ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص وضعیت حرکت قطارها و نحوه تهیه بلیت است.