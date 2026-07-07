رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه از نگاه رهبر شهید، محیط‌زیست یک موضوع راهبردی و زیربنایی است، گفت: حفاظت از منابع طبیعی، آب، خاک، جنگل‌ها و مراتع با سلامت جامعه، امنیت غذایی، معیشت مردم و آینده نسل‌های کشور پیوندی مستقیم دارد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سمیه رفیعی با تشریح دیدگاه‌های رهبر شهید درباره حفاظت از محیط‌زیست، افزود: در منظومه فکری رهبر شهید، محیط‌زیست هرگز یک موضوع حاشیه‌ای یا صرفاً زیباشناختی نبوده، بلکه مسئله‌ای بنیادین و راهبردی است که با زندگی مردم و آینده کشور ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: رهبر شهید بارها در سخنان خود بر اهمیت درخت، جنگل، مراتع، آب و خاک تأکید کرده‌اند و طبیعت را صرفاً منبعی برای بهره‌برداری اقتصادی ندانسته، بلکه آن را بخشی از نظام حیات انسانی و جلوه‌ای از حکمت الهی معرفی کرده‌اند؛ از همین رو، حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای دینی، ملی و اجتماعی می‌دانستند.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر توسعه فضای سبز و کاشت درخت، گفت: این نگاه نشان می‌دهد که حفاظت از محیط‌زیست در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و نباید در سیاست‌گذاری‌های کشور به عنوان موضوعی فرعی یا تجملی تلقی شود.

رفیعی با بیان اینکه قانون اساسی نیز جایگاه ویژه‌ای برای محیط‌زیست قائل شده است، افزود: مسئولان باید با قانون‌گذاری مؤثر، نظارت دقیق و اجرای قوانین، از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنند و اجازه ندهند جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی قربانی منافع کوتاه‌مدت شوند.

وی با اشاره به تهدیدهایی همچون آتش‌سوزی جنگل‌ها، تخریب تالاب‌ها و کاهش منابع آبی گفت: بسیاری از این آسیب‌ها با برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح و اقدامات پیشگیرانه قابل کنترل است و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس تأکید کرد: حفاظت از محیط‌زیست تنها وظیفه دولت نیست، بلکه نیازمند مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان اجتماعی است.

رفیعی در پایان افزود: از نگاه رهبر شهید، توسعه و حفاظت از محیط‌زیست در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که رشد اقتصادی، تولید و پیشرفت، همزمان با صیانت از منابع طبیعی و حقوق نسل‌های آینده دنبال شود.