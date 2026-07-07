به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به منظور صیانت از سلامت زائران، آزمایشگاه سیار و گروه‌های عملیاتی مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب را به شهر قم اعزام کرد.

آزمایشگاه سیار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با نظارت مستمر بر کیفیت آب شرب تانکر‌های آبرسان و بررسی وضعیت بهداشتی آنها، سلامت آب توزیعی در طول مراسم را پایش و کنترل می‌کند تا آب به صورت سالم و بهداشتی در اختیار زائران قرار گیرد.

همچنین گروه‌های عملیاتی با استقرار در مسجد مقدس جمکران و مسیر‌های تشییع قائد شهید امت، به‌صورت مستمر نسبت به کلرسنجی، نمونه‌برداری، پایش کیفیت آب شرب و کنترل شاخص‌های بهداشتی اقدام می‌کنند.