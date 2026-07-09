به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح با مشارکت همکاران اداره‌کل‌های حفاظت محیط زیست استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تهران، همدان و لرستان، همراه با همیاران و دوستداران محیط زیست، با تجهیزات نوین حفاظتی اجرا می‌شود.

سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : محور عباس‌آباد–میامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کریدور‌های عبور یوزپلنگ آسیایی، همواره نیازمند پایش و مراقبت مستمر است.

وی افزود: در قالب این طرح، نیرو‌های حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس راه، همیاران و دوستداران محیط زیست به‌صورت شبانه‌روزی نسبت به پایش محور، اطلاع‌رسانی به رانندگان و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر برخورد خودرو‌ها با یوزپلنگ آسیایی و سایر گونه‌های حیات‌وحش اقدام خواهند کرد.

در مراسم آغاز این طرح آیین مجید دریکوند، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی و جانشین فرماندهی پلیس راه میامی–سبزوار هم حضور داشتند.

مسئولان حاضر در این برنامه بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت رانندگان در رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده تأکید کردند تا با کاهش خطرات جاده‌ای، از این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض حفاظت شود.