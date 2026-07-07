دبیر ستاد استانی تشییع و بدرقه «آقای شهید ایران» در کهگیلویه و بویراحمد گفت: خدمت‌رسانی به زائران مراسم بدرقه امام شهید جلوه‌ای از همدلی، ایثار و وحدت مردم استان را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار زریر فرضی‌زاده با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اعزام و خدمت‌رسانی به زائران استان در آیین باشکوه تشییع «آقای شهید ایران»، گفت: خون امام شهیدمان تا صبح ظهور در خروش خواهد بود تا همواره چراغ راه اهل بصیرت و دینداری باشد.

دبیر ستاد استانی تشییع و بدرقه «آقای شهید ایران» با آرزوی قبولی «حج بصیرتی» برای خادمان و زائران، از تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی کمیته‌های اجرایی، نیرو‌های بسیجی، گروه‌های جهادی، فرماندهان نواحی، اقشار بسیج، خادمان شهدا و عوامل پشتیبانی که در برنامه‌ریزی، اعزام، ساماندهی، اسکان، اطعام و ارائه خدمات رفاهی به زائران نقش‌آفرینی کردند، تقدیر کرد.

وی در ادامه از فرمانده سپاه فتح استان، فرماندهان نواحی مقاومت بسیج، مسئولان کمیته‌های سپاه، اقشار مختلف بسیج و مجموعه خادم‌الشهدا به‌عنوان ارکان اصلی خدمت‌رسانی به زائران نام برد و از همراهی همه نیرو‌هایی که خارج از مجموعه سپاه در اجرای این مأموریت بزرگ همکاری داشتند، قدردانی کرد.

سرهنگ فرضی زاده همچنین ضمن تشکر از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونان استانداری، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، اصحاب رسانه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی، پلیس راهور و جمعیت هلال احمر استان، تأکید کرد: هم‌افزایی این مجموعه‌ها زمینه‌ساز برگزاری شایسته این مأموریت بزرگ فرهنگی و انقلابی شد.