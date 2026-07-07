همزمان با اعزام زائران به آیین تشییع رهبر شهید، مردم سوادکوه با برپایی موکب‌های مردمی در محور سوادکوه، خدمات پذیرایی و پشتیبانی به زائران ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، مردم شهرستان سوادکوه با برپایی موکب‌های مردمی در محور سوادکوه، به زائران این مراسم خدمات‌رسانی می‌کنند.

خادمان این موکب‌ها با ارائه خدمات پذیرایی و پشتیبانی، تلاش دارند بخشی از مسیر زائرانی را که برای حضور در آیین بدرقه رهبر شهید عازم هستند، همراهی کنند.

یکی از خادمان موکب با اشاره به انگیزه برپایی این ایستگاه‌های خدمت گفت: تلاش می‌کنیم سهم کوچکی در خدمت به زائران داشته باشیم و بخشی از عزت، اقتدار و همبستگی مردم ایران را به نمایش بگذاریم.

وی افزود: همه این خدمات از سر عشق به رهبر شهید و قدردانی از سال‌ها مجاهدت و خدمات ایشان برای عزت، پیشرفت و سربلندی کشور انجام می‌شود و این کمترین کاری است که مردم ایران می‌توانند در این روز‌ها انجام دهند.

همچنین یکی از زائران که به همراه خانواده عازم مشهد مقدس برای مراسم تشییع بود، از احساس خود نسبت به حضور در این آیین سخن گفت و بر اهمیت حضور مردم در این مراسم تأکید کرد.