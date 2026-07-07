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طوفان با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بامداد امروز، سرعت وزش باد در ایستگاه فرودگاهی زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و بر اثر خیزش گردوخاک، شعاع دید افقی در این منطقه به ۸۰۰ متر کاهش یافت.
محسن حیدری افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید و شعاع دید افقی به دو هزار متر کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به تداوم فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تا اواخر هفته در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیشبینی میشود.
همچنین در این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید، افزایش غبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید انتظار میرود.
وی از شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی خواست در زمان وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین رانندگان هنگام تردد در محورهای شمالی استان به دلیل کاهش دید افقی، احتیاط لازم را رعایت کرده و کشاورزان و بهرهبرداران نیز نسبت به استحکام سازههای موقت، گلخانهها و تجهیزات سبک اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
توصیه میشود از توقف در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره، تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده خودداری شده و برای کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات لازم اتخاذ شود.