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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رئیس مرکز بهداشت خوزستان، از اعزام ۴۰ کارشناس متخصص بهداشت محیط و بیماریهای مرکز بهداشت استان به همراه کاروانهای شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با بیان اینکه این اعزام در راستای پیشگیری از شیوع بیماریها و نظارت بر سلامت غذایی و آبی شرکتکنندگان در این مراسم باشکوه انجام شده است، تصریح کرد: این کارشناسان در طول مسیر و ایستگاههای اسکان، با نظارت دقیق بر کیفیت آب و غذا، نکات ایمنی و بهداشتی را کنترل میکنند تا سلامت مردم عزیز و زائران قافله شهادت در بهترین شرایط ممکن حفظ گردد.
وی در تشریح دستورالعملهای بهداشتی ضروری برای مسافران، بر اهمیت رعایت اصول تغذیه سالم در سفر تأکید کرد و گفت: بهداشت مواد غذایی در طول سفر یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت است؛ بنابراین، مسافران باید از مصرف غذاهایی که بیش از یک ساعت از طبخ آنها گذشته است، خودداری کنند.
دکتر شریفی با اشاره به ضرورت رعایت بهداشت مواد غذایی در سفرهای زمینی، بر استفاده از مواد غذایی سالم و دارای تأییدیههای بهداشتی تأکید کرد و اظهار داشت: مسافران در صورت استفاده از غذاهای کنسروی، تنها فرآوردههایی را مصرف کنند که دارای مشخصات کامل بهداشتی، تاریخ تولید و انقضای معتبر باشند. همچنین باید توجه داشته باشند که قوطیهای کنسرو پیش از مصرف باید به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوشانده شوند تا خطر احتمالی سم بوتولینوم در صورت وجود، به حداقل برسد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اهمیت مصرف آب آشامیدنی سالم در طول سفر افزود: استفاده از آبهای بستهبندیشده دارای مجوزهای بهداشتی و تاریخ مصرف معتبر، خرید مواد غذایی و نوشیدنی صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت و پرهیز از نوشیدن آب از شیرهای برداشت عمومی غیرمطمئن، از مهمترین توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا به شمار میرود.
وی همچنین با هشدار نسبت به مخاطرات مصرف مواد غذایی عرضهشده در مراکز غیرمجاز، از مسافران خواست از خرید انواع خوراکی و نوشیدنی از دستفروشان و دورهگردان خودداری کنند، زیرا این محصولات ممکن است به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و عرضه، سلامت مصرفکنندگان را با خطر مواجه کنند.
دکتر شریفی ، نظارت بر رعایت ضوابط و پروتکلهای بهداشتی را مسئولیتی همگانی دانست و خاطرنشان کرد: از عموم مردم و اعضای کاروانهای اعزامی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا فعالیت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن، اقدامات لازم از سوی بازرسان بهداشت محیط انجام شود.