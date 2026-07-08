به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی یکدل گفت: ۴۰ درصد عملیات انجام شده توسط آتش‌نشانان بجنورد در این مدت مربوط به حوادث آتش‌سوزی بوده است.

وی افزود: ضایعات بیشترین عامل وقوع آتش‌سوزی‌ها در بجنورد بوده که در برخی موارد به پارک‌ها، شمشاد‌ها و فضا‌های سبز نیز سرایت کرده و همچنین اراضی رهاشده در رتبه بعدی عوامل بروز آتش قرار دارند.

یکدل با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در تعدادی از منازل و مغازه‌ها در این مدت گفت: انتقال حرارت، اتصال در سیم‌کشی و نشت برق از مهم‌ترین دلایل بروز آتش‌سوزی در واحد‌های مسکونی بوده است.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان بجنورد در سه ماه نخست امسال ۲۳۵ نفر را از حوادث مختلف نجات دادند که بیشترین شمار نجات‌یافتگان مربوط به موارد گرفتار شدن افراد در منازل و حبس در کابین آسانسور به دلیل قطعی برق بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوادث مرتبط با آتش‌نشانی این شهر، ۲۴ نفر بر اثر تصادفات خودرو مصدوم و چهار نفر نیز جان خود را از دست دادند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد تصریح کرد: مصدومان حوادث شامل مواردی همچون گیرکردن حلقه فلزی در انگشت دست، سقوط از ارتفاع، واژگونی خودرو و تصادفات بودند که بیشترین حادثه‌دیدگان مربوط به تصادفات جاده‌ای است.

وی گفت: آتش‌نشانی بجنورد با پنج ایستگاه و ۱۱۴ نیروی فعال، در حوادث مختلف شهری امدادرسانی و پوشش ایمنی را انجام می‌دهد.