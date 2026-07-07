مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نتایج رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد که بر اساس آن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تثبیت جایگاه خود در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور، موفق شد در شاخص «نوآوری» با کسب رتبه ۷۷۴، جایگاه نخست را در بین دانشگاه‌های ایران به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس ارزیابی سال ۲۰۲۵ شامل ۲ هزار و ۷۴۹ دانشگاه از ۱۱۵ کشور و ۶ قاره جهان بوده است. سهم ایران در این فهرست نسبت به سال گذشته از ۷۲ دانشگاه به ۷۶ دانشگاه افزایش یافته که نشان‌دهنده روند رو به رشد حضور دانشگاه‌های کشور در عرصه‌های بین‌المللی است.

نظام رتبه‌بندی جهانی ISC که از سال ۲۰۱۸ آغاز به کار کرده، بدون اتکا به خوداظهاری دانشگاه‌ها و بر پایه داده‌های معتبر بین‌المللی، عملکرد مؤسسات آموزشی را ارزیابی می‌کند. این نظام اکنون به یکی از مراجع معتبر سیاست‌گذاری علمی و ترسیم مسیر توسعه دانشگاه‌ها، به‌ویژه در کشور‌های اسلامی، تبدیل شده است.

طبق نتایج اعلام‌شده، دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی تبریز و فردوسی مشهد، به عنوان ۱۰ دانشگاه برتر ایران شناخته شدند.

در بخش رتبه‌بندی نوآوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر عملکردی درخشان داشت و در میان تنها پنج دانشگاه ایرانی حاضر در فهرست برترین‌های جهان، رتبه ۷۷۴ را به دست آورد. پس از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه‌های صنعتی شریف (رتبه ۸۰۴)، تهران (رتبه ۱۱۳۸)، تربیت مدرس (رتبه ۱۱۴۳) و علوم پزشکی بقیةالله (عج) (رتبه ۱۴۳۲) در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

کسب رتبه نخست نوآوری در کشور، بیانگر جایگاه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در توسعه فناوری، تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی و تعامل مؤثر با صنعت است؛ دستاوردی که نتیجه تمرکز ویژه این دانشگاه در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه با رویکرد «دانشگاه‌های نسل جدید» است.