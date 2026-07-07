کشت ۴۵۶ هکتار یونجه در گچساران/ ضرورت برداشت بهموقع این محصول
مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: ۴۵۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت یونجه اختصاص یافته است که نقش مهمی در تأمین خوراک دام، ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهیگلویه و بویراحمد، لیلا عطازاده افزود: تاکنون پنج چین از مزارع یونجه منطقه خیرآباد برداشت شده و به طور میانگین در هر چین، حدود چهار تن علوفه خشک در هر هکتار تولید شده است.
وی با اشاره به شرایط مناسب تولید در منطقه بیان کرد: در صورت تداوم شرایط مطلوب آبوهوایی، پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، یک تا دو چین دیگر نیز از این مزارع برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی گچساران با بیان اینکه ۴۵۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت یونجه اختصاص دارد، اضافه کرد: این سطح زیر کشت، نقش مؤثری در تأمین خوراک دام، تولید علوفه باکیفیت، پایداری تولیدات کشاورزی و افزایش حاصلخیزی خاک دارد.
عطازاده همچنین بر ضرورت برداشت بهموقع یونجه تأکید کرد و گفت: زمان مناسب برداشت، تأثیر مستقیمی بر حفظ کیفیت علوفه و افزایش ارزش غذایی آن دارد و در نهایت به بهبود تغذیه دام و تقویت زنجیره تأمین خوراک دام کمک میکند.
زمان مناسب برداشت غلات ( گندم، جو، برنج و …) پس از رشد كامل گياه و موقعی است كه رنگ عمومی ساقه و برگ ها كاملا زرد و دانه، حالت سفت و سخت دارد. رطوبت دانه در هنگام برداشت مطلوب است كه حدود چهارده درصد باشد.