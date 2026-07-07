با هدف کاهش ارجاعات قضایی و ترویج رویه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات در محیط‌های دانشگاهی، طرح نوآورانه «صلح‌یاران دانشجویی» و کانون‌های تخصصی صلح در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و مراکز آموزشی وابسته راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام وحدانی‌نیا، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست تخصصی با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی استان، با تأکید بر جایگاه دانشگاه به عنوان سنگر تربیت روحی و اخلاقی، گفت: همزیستی دانشجویان با دیدگاه‌ها و سلایق مختلف در محیط‌های آموزشی و خوابگاهی می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافاتی باشد که در صورت عدم رفع مسالمت‌آمیز، تمرکز دانشجویان را از اهداف تحصیلی منحرف می‌کند.

حجت‌الاسلام وحدانی‌نیا، هدف از اجرای این طرح را قضا‌زدایی و هدایت اختلافات از مسیر بوروکراسی‌های اداری و کمیته‌های انضباطی به سمت داوری و میانجی‌گری خودجوش دانشجویی دانست و افزود: تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشجویی، فرهنگ صلح و سازش را در لایه‌های مختلف جامعه دانشگاهی نهادینه کنیم.

در این نشست همچنین بر لزوم گسترش همکاری‌های میان دادگستری و دانشگاه تأکید و مقرر شد زمینه انجام پژوهش‌های «کیس‌محور» و دسترسی ضابطه‌مند دانشجویان پژوهشگر به پرونده‌های قضایی، با رعایت کامل اصل گمنام‌سازی و حفظ محرمانگی، فراهم شود.

در پایان این جلسه مقرر شد اجرای طرح «صلح‌یاران دانشجویی» به صورت آزمایشی در واحد بیرجند آغاز شود و پس از ارزیابی نتایج در بازه زمانی یک‌ساله، این الگو به سایر واحد‌های دانشگاهی استان از جمله قاینات و فردوس و همچنین مدارس زیرمجموعه (مدارس سما) تسری یابد.