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در جلسه شورای مسکن شهرستان شوشتر استان خوزستان، آخرین وضعیت طرح ۱۶۸ واحدی ویژه محرومان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه شورای مسکن شهرستان شوشتر با حضور جمعی از مسئولان برگزار و آخرین وضعیت طرح ۱۶۸ واحدی ویژه محرومان و دهکهای یک تا ۴ مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت تامین آب و برق کارگاهی ویژه گروههای ساخت، تسهیل در روند تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات توسط بانک تجارت و وضعیت دریافت قیر یارانه ای بافت فرسوده از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفتند.