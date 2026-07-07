به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه شورای مسکن شهرستان شوشتر با حضور جمعی از مسئولان برگزار و آخرین وضعیت طرح ۱۶۸ واحدی ویژه محرومان و دهک‌های یک تا ۴ مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت تامین آب و برق کارگاهی ویژه گروه‌های ساخت، تسهیل در روند تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات توسط بانک تجارت و وضعیت دریافت قیر یارانه ای بافت فرسوده از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفتند.