مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به نتایج اجرای طرح مهتاب، تعویض کنتور‌های معیوب را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح برشمرد و گفت: جایگزینی این کنتور‌ها علاوه بر ثبت دقیق مصرف برق، نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، کاهش تلفات و ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع برق دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمود محمودی در نهمین مانور سراسری طرح مهتاب در استان تهران که به میزبانی منطقه برق قرچک برگزار شد، با اشاره به جهش مصرف برق در ماه‌های گرم سال به دلیل افزایش بار سرمایشی، بر اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف تاکید کرد و گفت: اگر جلوه‌های بدمصرفی را حذف کنیم، بیش از ۱۵ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی خواهد شد. این در حالی است که هدفگذاری برنامه‌های مدیریت مصرف برای امسال، کاهش ۵ درصدی مصرف نسبت به سال گذشته است.

وی یکی از مهمترین دستاورد‌های طرح مهتاب را تعویض کنتور‌های معیوب دانست و افزود: متاسفانه کسانی که کنتور معیوب دارند، برنامه‌های مدیریت مصرف را رعایت نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: با تعویض هر کنتور معیوب در ماه، حداقل ۵۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق ثبت می‌شود.

وی یکی دیگر از ماموریت‌های نیرو‌های عملیاتی را تشخیص دستکاری کنتور عنوان و خاطرنشان کرد: جمع آوری برق‌های غیرمجاز به ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر اولویت‌های اجرای طرح مهتاب است.

وی همچنین از برآورد ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاواتی مصرف برق ماینر‌ها در استان تهران خبر داد و افزود: با شناسایی و جمع آوری این ماینرها، بخش بزرگی از ناترازی برق در استان کاهش می‌یابد و صنعت برق هم پاداش خوبی برای گزارش و کشف استخراج غیرقانونی رمزارز در نظر گرفته است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان، نیرو‌های حاضر در اجرای طرح مهتاب را نمایندگان صنعت برق نامید و از آنان خواست تا با احترام و تکریم مردم، ماموریت خود را به خوبی به پایان رسانند.

محمدرضا صلابت معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران نیز با اشاره به اهداف نهمین طرح مهتاب در شهرستان قرچک، گفت: در مانور امروز ساماندهی ۳۰۰ مورد برق غیرمجاز، ۱۰۰ مورد فروش انشعاب جدید، ۵۰ مورد تعویض کنتور معیوب، ۱۵ مورد تست چاه آب کشاورزی و بررسی و مقابله با جلوه‌های بدمصرفی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه مراکز فرهنگی شهرستان باید میزان مصرف برق خود را ۲۰ درصد نسبت به بار پایه سال ۱۴۰۳ کاهش دهند، از بررسی مصرف برق این مراکز و ارائه توصیه‌های لازم به آنان خبر داد.

صلابت با تاکید بر لزوم تداوم فعالیت‌های موثر منطقه برق قرچک در وصول مطالبات، اظهار امیدواری کرد که با تحقق اهداف طرح مهتاب، شاهد بهبود وضعیت شبکه برق در شهرستان قرچک باشیم.

امیرهوشنگ دادش زاده مدیر منطقه برق قرچک نیز در ادامه گفت: با اجرای طرح جهادی مهتاب، در حال حاضر هیچ کنتور معیوب با عمر بیش از ۲ سال در شهرستان قرچک نداریم.

وی افزود: تاکنون ۳ الی ۴ درصد از تلفات برق در محدوده تحت مدیریت منطقه برق قرچک کاهش یافته است که این دستاورد مدیون تلاش و همت همکاران عزیز است.