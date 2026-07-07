مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی ۲ شهرستان باغملک و دشت آزادگان رخ داد که پس از ساعت‌ها عملیات نفس‌گیر اطفا، آتش‌سوزی در این مناطق مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فتح‌الله ابوعلی بیان کرد: در عرصه‌های طبیعی ارتفاعات مال‌آقا شهرستان باغملک شاهد وقوع آتش‌سوزی بودیم که به دلیل سخت‌گذر بودن مسیر، اطفای آتش‌سوزی بسیار سخت و دشوار بود.

وی گفت: به همین دلیل، در کنار اعزام نیرو‌های امدادی منابع طبیعی شهرستان باغملک به محل، از ظرفیت مردم بومی، کوهنوردان و امدادگران منابع طبیعی شهرستان ایذه نیز برای خاموش کردن آتش این منطقه استفاده شد.

ابوعلی با اشاره به کوهستانی بودن مسیر اطفای آتش افزود: به دلیل شرایط سخت اطفای حریق در منطقه، عملیات خاموش کردن آتش ۱۳ ساعت به طول انجامید.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اعلام کرد: ۲ گروه عملیاتی در منطقه مستقر شدند تا ضمن انجام عملیات خنک‌سازی، پایش مستمر محل را ادامه دهند و از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری کنند.

ابوعلی همچنین با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در جنگل دست‌کاشت منطقه «جلیعه گطاره» شهرستان دشت آزادگان اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی ۲ شهرستان دشت آزادگان و حمیدیه، به عنوان شهرستان معین، آتش‌نشانی شهر‌های سوسنگرد و ابوحمیظه، دهیاران، اهالی منطقه و همیاران طبیعت به محل آتش‌سوزی اعزام شدند.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان افزود: با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و بافت ماسه‌ای اراضی، عملیات اطفای حریق پس از هفت ساعت تلاش بی‌وقفه، به طور کامل مهار شد.